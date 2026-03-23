L’Amministrazione comunale di Teggiano, guidata dal sindaco Michele Di Candia, tramite il consigliere delegato allo Sport Luigi Morello esprime la più ferma condanna per l’episodio di aggressione avvenuto ieri ai danni di un giovane calciatore della Teggianese.

L’aggressione si è verificata dopo l’espulsione del portiere della squadra di casa che aveva commesso un fallo sul calciatore della squadra ospite.

“Vedere un ragazzo subire un infortunio così grave, non per un contrasto di gioco ma per un atto di violenza gratuita, è una sconfitta per tutti – si legge nella nota – Come consigliere delegato allo Sport ma prima ancora come cittadino e appassionato, sono profondamente amareggiato. Lo sport deve essere integrazione, sana competizione e crescita. Quando si trasforma in violenza, smette di essere sport. Esprimiamo la totale vicinanza al giocatore colpito, a cui auguriamo una pronta e completa guarigione. Confidiamo pienamente nell’operato delle autorità competenti affinché venga fatta piena luce sulla dinamica dell’accaduto e vengano accertate le responsabilità. Un abbraccio a tutta la squadra. Restate uniti, la vostra correttezza è la risposta migliore”.