Filomena Marmo è Campionessa 2026 per il Sud Italia Gold Ritmica Allieve A5.

Questo fine settimana al Palatrincone di Monterusciello, in provincia di Napoli, si è svolto il Campionato Gold Allieve della Zona Tecnica 4 e 5 organizzato dalla società Evoluzione Danza.

Filomena, 13 anni, si aggiudica per il quarto anno il titolo di Campionessa del Sud Italia (che comprende le regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Campania e Molise).

Dopo un inizio non troppo perfetto alla palla è riuscita a tirare fuori tutto il suo carattere: grintosa, decisa e concentratissima è riuscita a ribaltare la classifica provvisoria andando a prendersi l’oro con due eccezionali esecuzioni sia alle clavette che al cerchio con un vantaggio di oltre due punti dalla seconda classificata. Ha ottenuto infatti 24,000 al cerchio e 23,550 alle clavette, punteggi più alti in assoluto non soltanto della sua categoria (che contava ben 18 partecipanti) ma di tutte e due le giornate di gara.

Ovviamente ha ottenuto anche i punteggi parziali più alti in Esecuzione, Artistico e Difficoltà (le tre voci che compongono il punteggio totale finale).

“E’ stata una gara individuale di massimo livello, sono molto contenti in società per la nostra giovane atleta – ha riferito la Maestra Rosaria Bruno – che ha ricevuto le congratulazioni di tutti per la sua costante crescita”.

Si pensa già alle Finali Nazionali che avranno luogo a Chieti tra quattro settimane: oltre al programma già fatto bisognerà aggiungere il nastro.