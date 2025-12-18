La Cassazione annulla per la seconda volta l’ordinanza del tribunale del Riesame di Salerno, ordinando che gli atti vengano trasmessi ad altri giudici. Inoltre, la decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di quattro imputati è slittata a gennaio.

Il ricorso era stato presentato dagli avvocati di Fabio Cagnazzo. Nei mesi scorsi, la Cassazione aveva ritenuto inammissibili nella forma, invece, i ricorsi presentati dagli altri due indagati Cioffi e Cipriano. Il secondo annullamento riguarda anche i gravi indizi di colpevolezza, come accaduto già nel precedente provvedimento della Cassazione. Erano rimasti in carcere per sette mesi.

Al vaglio degli Ermellini, però, è finita nuovamente la misura cautelare, già annullata con rinvio in una prima occasione dalla Suprema Corte che aveva dato delle linee guida seguire. Il Tribunale del Riesame di Salerno, però, aveva confermato la sua decisione iniziale pur revocando la misura cautelare per il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, l’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, l’imprenditore Giuseppe Cipriano e l’ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso, tutti finiti in carcere un anno fa.

La Cassazione, dunque, ha annullato nuovamente il provvedimento del Riesame salernitano e ha rinviato dinanzi ad un collegio in composizione differente.