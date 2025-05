Il Tribunale del Riesame di Salerno ha annullato l’ordinanza della misura cautelare in carcere nei confronti di quattro indagati, tra cui il Colonnello Fabio Cagnazzo, ritenuti coinvolti nell’omicidio del Sindaco di Pollica Angelo Vassallo.

I provvedimenti del giudice hanno riguardato l’imprenditore Giuseppe Cipriano, l’ex pentito Romolo Ridosso e l’ex carabiniere Lazzaro Cioffi, per il quale sono cadute tutte le accuse ma che rimane in carcere in quanto sta scontando un residuo di pena per altre condanne.

I quattro erano stati arrestati il 7 novembre scorso, a 14 anni di distanza dal delitto del primo cittadino avvenuto il 5 settembre del 2010.

La Cassazione aveva annullato precedentemente l’ordinanza emessa nei confronti degli indagati e aveva rinviato gli atti per un nuovo giudizio davanti al Riesame.

