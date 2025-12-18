Si avvicendano le nomine in Regione Campania dopo il cambio del Presidente.

Oggi il neo eletto Roberto Fico ha affidato a Francesco Comparone il ruolo di Capo di Gabinetto della Regione.

“Il dottor Comparone è un professionista di alto livello. Nel suo curriculum vanta esperienze importanti sia in Parlamento sia al Governo. Il suo contributo sarà prezioso per affrontare le sfide che avremo davanti nei prossimi anni. Ringrazio l’Ufficio di Presidenza della Camera che ieri ha votato favorevolmente il distacco del dottor Comparone presso la Regione Campania”, afferma il presidente Roberto Fico.

Comparone, napoletano, è Consigliere parlamentare della Camera dei deputati.