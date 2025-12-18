Lo scorso pomeriggio gli agenti della Polizia sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 riguardante un furto in atto all’interno di un’abitazione.

L’allarme era stato lanciato da una cittadina che, dopo aver notato due presone, presumibilmente straniere, introdursi furtivamente nella proprietà di un suo conoscente, ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine e il proprietario dell’immobile.

Giunti sul posto, gli operatori della Squadra Volante e della Squadra Mobile hanno intercettato subito i due sospetti i quali, alla vista degli Agenti, si sono dati alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento appiedato tra i vicoli del centro storico di Salerno.

Contestualmente, è stato effettuato un accurato sopralluogo presso la proprietà segnalata. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che la porta d’ingresso dell’appartamento era stata parzialmente divelta e all’interno le stanze erano completamente a soqquadro e in precarie condizioni igienico-sanitarie.

Dall’ispezione dei luoghi è emerso che l’immobile fosse utilizzato come punto di appoggio temporaneo, come testimoniato dal ritrovamento di vari effetti personali maschili e diversi generi alimentari. Sono tuttora in corso le attività di indagine finalizzate all’esatta identificazione dei fuggiaschi.

L’operazione conferma il valore della sinergia tra cittadini e Forze dell’Ordine. La tempestività della segnalazione e il rapido intervento degli agenti sono stati determinanti per sventare il reato e riaffermando la sicurezza come bene comune costruito sulla cultura della legalità.