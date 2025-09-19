Si è tenuta nel primo pomeriggio di oggi al Tribunale di Lagonegro una nuova udienza del processo di primo grado sulla morte di Lorenzo Pio Coronato, il giovane di 18 anni originario di Ispani deceduto in seguito ad un drammatico incidente stradale.

L’incidente avvenne nella notte tra il 3 ed il 4 luglio del 2022 lungo la Strada Statale 18, all’ingresso del centro abitato di Policastro Bussentino, e coinvolse lo scooter su cui viaggiava il ragazzo e una Ford Focus guidata da un carabiniere in servizio presso la Compagnia di Sapri, unico imputato, per omicidio stradale, nel processo.

L’udienza si è svolta davanti al giudice Edvige Centore. Presente in aula l’avvocato Rocco Colicigno, legale di parte civile e rappresentante del padre di Lorenzo Pio, Carlo. Colicigno ha ribadito con fermezza la responsabilità penale del carabiniere, sottolineando che si tratta di omicidio stradale aggravato. L’aggravante è legata, secondo la parte civile, alla manovra di inversione di marcia compiuta dall’imputato in prossimità di un’intersezione, violando le norme del Codice della Strada.

“Non vi è alcuna responsabilità da parte della vittima,” ha ribadito in aula Colicigno davanti al giudice Centore, aggiungendo che la dinamica dell’incidente evidenzia una responsabilità esclusiva dell’imputato. Il legale ha inoltre richiesto che non vengano riconosciute le attenuanti generiche al carabiniere, facendo riferimento al suo comportamento immediatamente dopo l’incidente ed alla sua condotta processuale.

A rappresentare la difesa in aula, l’avvocato Franco Di Paola. All’udienza erano presenti i genitori di Lorenzo Pio, Marie Therese Mega e Carlo Coronato, insieme ai nonni materni del ragazzo.

La prossima udienza è stata fissata per il 7 ottobre, in quella data verranno ascoltati, per la parte civile, l’avvocato Vozza mentre per la difesa saranno sentiti gli avvocati Di Taranto, Di Paola e Ricciardone.

