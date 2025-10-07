E’ stato condannato a quattro mesi di reclusione un carabiniere che nell’aprile del 2018 a Pontecagnano, dopo un inseguimento sulla Statale 18 per fermare tre ladri in fuga a bordo di un’auto rubata, sparò ad un 42enne albanese che perse la vita in ospedale.

La giudice Serretiello si è pronunciata nelle aule del Tribunale di Salerno al termine del procedimento di primo grado. Come si legge su “Il Mattino”, il pm aveva avanzato la richiesta di 9 mesi di reclusione.

La Fiat Croma rubata fu segnalata dalla Polizia Stradale di Sala Consilina mentre viaggiava in direzione Sud sull’A2 del Mediterraneo. I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia diedero vita all’inseguimento che si concluse in via Picentino a Pontecagnano. I tre ladri, notando la gazzella dell’Arma, invertirono la marcia e cercarono di riprendere l’A2 ma, siccome si sentivano braccati, abbandonarono l’auto e provarono a fuggire a piedi.

Un militare raggiunse il 42enne albanese e, credendololo armato, si abbassò a terra. Da qui sarebbe partito involontariamente il colpo che ferì l’albanese. Quest’ultimo, soccorso dai sanitari del 118, fu trasportato al “Ruggi” dove spirò nelle ore seguenti al ricovero.

Il carabiniere fu indagato per omicidio colposo e rinviato a giudizio. Dovrà versare una provvisionale di 4000 euro alla moglie della vittima e di 6000 euro per ogni figlio.

