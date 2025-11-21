Processo Alfieri e appalti pilotati. Ascoltato in aula un testimone, la difesa: “Nessun fatto reale, solo suggestioni”
Prosegue il processo a carico di Franco Alfieri, della sorella, del membro dello staff Andrea Campanile, del funzionario comunale Carmine Greco e di Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria, rispettivamente titolare e procuratore speciale della Dervit.
L’accusa è quella di turbativa d’asta e libertà degli incanti per garantire alla Dervit l’aggiudicazione di lavori pubblici.
Ieri al Tribunale di Vallo della Lucania è stato ascoltato quello che per l’accusa è il testimone chiave, Nino Pagano.
In aula ha riferito le stesse argomentazioni rilasciate nei primi interrogatori, quindi del suo rapporto personale e di lavoro con Franco Alfieri. Per la difesa degli imputati la testimonianza non è stata degna di nota poiché ritengono si tratti “di suggestione, non di fatti storici”.
Nell’udienza prevista per il 4 dicembre saranno ascoltati altri otto testimoni.
- Articolo correlato:
30/9/2025 – Processo appalti pilotati. Revocati gli arresti domiciliari a Franco Alfieri e a Vittorio De Rosa, proprietario della Dervit