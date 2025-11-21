Nello scorso fine settimana alla Libertas Cup a San Giorgio a Cremano una pioggia di podi per le agoniste dell’ASD Danza e Ginnastica Kodokan della Maestra Rosaria Bruno.

Doppio oro per Greta Pellegrino (primo posto a corpo libero e palla), Myriam Torre (prima a corpo libero e fune). Un oro e un argento invece per Greta Citera (prima a fune e seconda a palla), Beatrice Pascucci (prima al nastro e seconda alle clavette) e Denise Di Sarli (prima al nastro e seconda alla palla).

Miriam Coda conquista il primo posto alla fune e il terzo al corpo libero. Due argenti per Carmen Accetta al cerchio e al nastro e Clelia Petrillo al corpo libero e alla fune.

Un bronzo al corpo libero per Ludovica Fornino che conquista anche un quinto posto alla fune. Buoni punteggi anche per Flavia Di Sarli e Giada Della Rondine.

Filomena Marmo, invece, si conferma fra le migliori dieci d’Italia ad Alba Adriatica al Campionato Nazionale Gold Allieve.

A causa di qualche imprecisione alla palla si è dovuta accontentare del 7° posto nella classifica assoluta, ma è stata la migliore ginnasta campana di tutta la gara, ottenendo anche il miglior piazzamento di tutto il Sud nella sua categoria e il quinto miglior punteggio al nastro d’Italia nella categoria A4. Inoltre è risultata nona alle clavette e undicesima alla palla.