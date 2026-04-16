Sono risultati cancerogeni ed ecotossici i rifuti presenti su un rimorchio abbandonato lungo la Litoranea a Pontecagnano.

Il carico si trova lì dall’ottobre dello scorso anno, esposto alle intemperie senza alcun intervento di messa in sicurezza, nell’incuranza generale delle strutture balneari e dei terreni coltivati a poca distanza. Sul caso era intervenuto anche il deputato Francesco Borrelli di Avs che in un video denunciò l’abbandono di quella “bomba ecologica di rifiuti tossici e la puzza insostenibile” che ne deriva.

Dopo mesi di inerzia, finalmente sono resi noti i risultati delle analisi che confermano la presenza di rifiuti speciali pericolosi, classificati come HP7 cancerogeni e HP14 ecotossici, con una dispersione sul terreno di circa 0,5 tonnellate di materiale.

La popolazione si chiede perché, per oltre sette mesi, il Sindaco e il delegato all’Ambiente non siano intervenuti prima per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente.

Ad oggi risultano avviati gli atti che porteranno finalmente alla bonifica dell’area che grava su Via Mar Ionio.