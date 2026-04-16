Trafilata al bronzo, con semola di grano duro e acqua, i garganelli sono un formato speciale di pasta che si abbina perfettamente ai sughi più corposi.

La forma ricorda le penne ma con una caratteristica forma arrotolata e rigata, ottenuta dall’antica lavorazione su pettine di legno. La loro superficie ruvida e porosa trattiene alla perfezione condimenti cremosi o vellutati, rendendoli estremamente versatili in cucina. Il pastificio “I Sapori del Vallo” di Sassano, unendo tradizione e innovazione, produce quotidianamente i garganelli senza, però, l’aggiunta dell’uovo, per dare alla pasta un’ulteriore leggerezza.

Per seguire la tradizione il pastificio sassanese suggerisce di preparare i garganelli alla romagnola, con salsiccia e cipolla.

Serviranno 1 cipolla, 250 grammi di salsiccia di maiale, un bicchiere di vino bianco, salsa di pomodoro, sale, olio extravergine d’oliva e parmigiano reggiano.

Fai soffriggere la cipolla tritata finemente in una padella con un filo di olio extravergine d’oliva, poi unisci la salsiccia spellata e spezzettata. Sfuma con il vino bianco e lascia evaporare a fuoco vivo per qualche minuto. Aggiungi la salsa di pomodoro e un pizzico di sale e lascia cuocere a fuoco lento. Quando i garganelli saranno cotti basterà farli saltare qualche minuto in padella con il sugo preparato e infine impiattare aggiungendo il parmigiano.

Tutti i prodotti del pastificio con sede a Silla di Sassano sono disponibili nei maggiori supermercati e ordinabili per le aziende al numero 0975/72676.

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