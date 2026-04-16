È ufficialmente aperto in Campania il bando 2026 per i contributi di solidarietà destinati ai figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, un sostegno concreto per garantire il loro diritto allo studio e alla formazione.

Il contributo è rivolto a chi non ha ancora compiuto 28 anni (o 35 se universitario) e ha un ISEE entro i 38.000 euro.

Le domande possono essere inviate a partire dal 14 aprile e fino al 13 maggio seguendo le indicazioni contenute nell’Avviso Pubblico della Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale pubblicato sul portale della Regione Campania.