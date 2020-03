Polla: tenta il suicidio lanciandosi con l’auto in un dirupo. Giovane salvata dai Carabinieri

Ha perso il controllo dell’auto ed è finita fuori strada vicinissima ad un dirupo. È successo a Polla questo pomeriggio ad una 24enne del posto.

L’incidente si è verificato in zona San Tommaso e la ragazza ne è uscita miracolosamente illesa. Ancora qualche metro, infatti, e l’auto sarebbe finita in un dirupo.

Come comunicato ufficialmente dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, la ragazza ha tentato il suicidio lanciandosi con la sua auto a forte velocità lungo la strada provinciale. Dopo una discesa di circa 80 metri, ha terminato la corsa andando a sbattere contro un albero e restando in bilico lungo il pendio. Sono state avviate le immediate ricerche da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, agli ordini del Capitano Davide Acquaviva, che, con l’ausilio di un elicottero del 7° Nucleo di Pontecagnano, hanno consentito di rintracciare e salvare la ragazza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, i Carabinieri della locale Stazione e i sanitari del 118 che hanno trasportato la 24enne al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” per accertamenti. La giovane è in buone condizioni.

– redazione –