Polla: è a casa e sta bene la ragazza coinvolta nell’incidente stradale in zona San Tommaso

Ha perso il controllo dell’auto ed è finita fuori strada vicinissima ad un dirupo. È questa la versione resa dalla 24enne di Polla al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto”, dopo esservi stata traportata dai Carabinieri in seguito all’incidente verificatosi ieri sera in zona San Tommaso.

Appena scattato l’allarme, sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, i Carabinieri della locale Stazione, un elicottero del 7° Nucleo di Pontecagnano e i sanitari del 118 che hanno trasportato la 24enne al Pronto Soccorso del “Curto” per accertamenti.

La ragazza, in seguito all’incidente stradale, è rimasta miracolosamente illesa. Dopo una discesa di circa 80 metri, l’auto è andata a sbattere contro un albero, restando in bilico lungo il pendio Ancora qualche metro, infatti, e sarebbe finita in un dirupo.

