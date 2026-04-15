Nell’ambito delle attività finalizzate al controllo del territorio e al contrasto dell’immigrazione irregolare la Polizia di Stato, con il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha eseguito una serie di provvedimenti nei confronti di stranieri risultati non in regola con la normativa vigente.

Un cittadino ivoriano, già destinatario di un provvedimento di partenza volontaria emesso dal Prefetto di Salerno rimasto inottemperato, è stato rintracciato dalla Polizia Ferroviaria di Battipaglia e rimpatriato con un volo partito dall’Aeroporto di Roma Fiumicino ieri sera.

Un cittadino di nazionalità srilankese dopo i controlli ha ricevuto un provvedimento di espulsione, convalidato dall’Autorità Giudiziaria, con immediato accompagnamento alla frontiera e volo diretto a Colombo questa mattina.

Infine, una donna rumena, accompagnata negli uffici dalla Polizia Municipale di Battipaglia, è risultata inottemperante ad un precedente provvedimento di allontanamento emesso dal Prefetto di Torino e gravata da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. E’ stata accompagnata nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma Ponte Galeria, in attesa del rimpatrio.

L’attività svolta testimonia il costante impegno della Polizia di Stato nel garantire il rispetto delle disposizioni in materia di immigrazione e nel presidiare la sicurezza del territorio.