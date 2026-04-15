Automobile vandalizzata nella notte a Sant’Arsenio.

E’ accaduto in via San Tommaso ai danni di una Ford Focus di proprietà di un residente.

La vittima si è accorta dei danni alla carrozzeria soltanto nelle prime ore di questa mattina, quando non gli è rimasto altro da fare che allertare la Polizia Municipale.

Due casi analoghi si erano verificati lo scorso 30 marzo quando, sempre a Sant’Arsenio, ignoti avevano imbrattato con una bomboletta spray di colore nero una BMW Serie 1 in via Parco e avevano replicato lo stesso atto vandalico a San Pietro al Tanagro ai danni di un’Audi A2 parcheggiata lungo Viale della Rimembranza.