Clochard molesta a Battipaglia viene espulsa. Disposto il rientro in Romania
Clochard straniera espulsa dal territorio di Battipaglia.
La donna aveva assunto ormai da tempo condotte moleste, occupando una corte condominiale di via Roma. Nel corso dell’anno diverse volte è stata controllata dalla Polizia Municipale per uso di hashish, ubriachezza e condotte moleste che hanno portato a diversi DASPO.
Non avendo ottemperato alle disposizioni, gli agenti guidati dal Vice Comadante Domenico Di Vita hanno provveduto a richiedere all’Ufficio Immigrazione un provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza.
Dopo le formalità di rito, su disposizione del Questore e del Prefetto è stata espulsa e accompagnata da una Volante della Polizia di Stato nel Cpr di Ponte Galeria a Roma, prima di rientrare in Romania. Non potrà tornare in Italia per cinque anni.