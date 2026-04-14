Clochard straniera espulsa dal territorio di Battipaglia.

La donna aveva assunto ormai da tempo condotte moleste, occupando una corte condominiale di via Roma. Nel corso dell’anno diverse volte è stata controllata dalla Polizia Municipale per uso di hashish, ubriachezza e condotte moleste che hanno portato a diversi DASPO.

Non avendo ottemperato alle disposizioni, gli agenti guidati dal Vice Comadante Domenico Di Vita hanno provveduto a richiedere all’Ufficio Immigrazione un provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del Questore e del Prefetto è stata espulsa e accompagnata da una Volante della Polizia di Stato nel Cpr di Ponte Galeria a Roma, prima di rientrare in Romania. Non potrà tornare in Italia per cinque anni.