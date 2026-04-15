Momenti di apprensione ieri quando la Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, diretto dal Vice Questore Lara Cianciulli, è intervenuta all’ospedale “Ruggi” dopo la segnalazione relativa ad una 81enne che si era allontanata dalla struttura sanitaria.

L’anziana, affetta da demenza senile, si trovava dal pomeriggio al Pronto Soccorso insieme ai familiari. Dopo alcune ore di attesa questi si sono accorti che la loro parente, già in stato confusionale fin dalle prime ore della giornata, si era allontanata e quindi hanno richiesto l’intervento delle Forze di Polizia.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso tutte le informazioni utili e le descrizioni dell’anziana, diramando le ricerche alla Sala Operativa e avviando un’attività capillare sul territorio. Sono quindi riusciti a rintracciarla a diversi chilometri dall’ospedale, mentre vagava a piedi in stato confusionale. L’anziana è stata soccorsa, rassicurata e riaccompagnata al Pronto Soccorso, dove è stata affidata ai familiari.

Il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha consentito di metterla in sicurezza e riportare la serenità alla sua famiglia.