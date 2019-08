Personaggi famosi nel Golfo di Policastro. La “Iena” Giulio Golia in vacanza a Scario

Il Golfo di Policastro è sempre più meta di politici e noti personaggi dello spettacolo che scelgono l’ultimo scorcio del Cilento per trascorrere le loro vacanze, immersi nel verde della natura e nelle acque cristalline della Costa della Masseta.

Dopo la visita del Vicepremier Luigi Di Maio, che ha scelto Palinuro per trascorrere in compagnia della fidanzata Virginia Saba alcuni giorni in completo relax, è la volta del noto conduttore del programma di Italia 1 “Le Iene” Giulio Golia, avvistato a Scario in questi giorni.

A spingere Golia nella piccola frazione balneare di San Giovanni a Piro, oltre alla bellezza del luogo, è la profonda amicizia che da molti anni lo lega a Tania Marotta, imprenditrice del posto che ospiterà l’inviato de “Le Iene” per un paio di giorni.

“Ci conosciamo da oltre 25 anni – dichiara Tania – perché abbiamo lavorato insieme per il gruppo alberghiero Valtur e da allora ci lega una piacevole amicizia. Quando Giulio è libero dai numerosi impegni trascorriamo volentieri del tempo insieme“.

Ed è proprio lo stesso Golia a dichiarare il suo attaccamento alla Perla del Golfo di Policastro. “Molti miei amici e colleghi in questi giorni si trovano a Maratea – ha affermato – ma io preferisco sempre Scario dove mi piace ritornare quando posso“.

– Maria Emilia Cobucci –