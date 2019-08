Auto precipita in un dirupo a Salerno. Non ce l’ha fatta una 43enne rimasta gravemente ferita

Non ce l’ha fatta la 43enne salernitana che nel pomeriggio di sabato scorso è rimasta gravemente ferita dopo un incidente stradale avvenuto a Giovi Montena, frazione di Salerno.

La donna si trovava a bordo di una Mercedes precipitata in un dirupo. In sua compagnia c’erano un noto medico di Salerno, alla guida dell’auto, la moglie e la figlia dell’uomo. Da subito le condizioni del conducente e della sfortunata 43enne sono apparse molto gravi ai sanitari del 118 giunti sul luogo del drammatico incidente. Per recuperare infatti i feriti si era reso necessario l’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco.

La 43enne ha smesso di vivere oggi pomeriggio nell’ospedale “Ruggi” di Salerno dove si trovava ricoverata da circa una settimana in gravissime condizioni. Continua a destare preoccupazione il medico alla guida della Mercedes, ricoverato nello stesso ospedale.

La moglie, invece, è stata trasferita all’ospedale Cardarelli di Napoli, mentre le condizioni della figlia della coppia sembrerebbero essere migliorate.

Sembrerebbe, secondo i primi rilievi effettuati, che l’uomo non abbia perso il controllo dell’auto per un malore, come inizialmente era stato supposto, ma per un guasto del veicolo.

– Chiara Di Miele –

