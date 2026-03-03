Perde la vita in un tragico incidente sull’A2. Eboli si prepara a dare l’ultimo saluto a Matteo Ginetti
E’ stata eseguita l’autopsia sulla salma di Matteo Ginetti, il 29enne di Eboli che ha perso la vita in un incidente sulla A2 del Mediterraneo a Battipaglia nella notte tra sabato e domenica.
La salma è stata esaminata nell’obitorio dell’ospedale di Battipaglia così come disposto dalla Procura della Repubblica di Salerno per chiarire le cause della morte.
Dai primi rilievi sembrerebbe che il ragazzo, dopo aver urtato il guardrail con la sua auto, sia stato travolto da una vettura che percorreva l’autostrada, probabilmente dopo essere uscito dall’abitacolo. Ad indagare sulla dinamica esatta sono gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Eboli.
L’ultimo saluto a Matteo verrà dato domani, mercoledì 4 marzo, alle ore 11.30 nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo ad Eboli. Il corteo funebre partirà alle 11.00 dalla casa del commiato in via Achille Grandi.