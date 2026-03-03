In occasione della Giornata Internazionale della Donna la Cooperativa Sociale Iskra promuove dal 2 all’8 marzo la Settimana del Femminile Sovraesteso, un’iniziativa culturale rivolta alle operatrici sociali, alle amministratrici e a tutte le interlocutrici istituzionali che quotidianamente collaborano con l’impresa sociale.

L’iniziativa nasce da una riflessione sul linguaggio pubblico e sul suo ruolo nella costruzione delle rappresentazioni sociali.

“Il modo in cui nominiamo le persone, le funzioni e le responsabilità non è mai neutro: contribuisce a rendere visibili o invisibili presenze, ruoli e competenze. In un tempo in cui il dibattito normativo e istituzionale tende a ridimensionare o neutralizzare l’uso del femminile nelle cariche pubbliche, Iskra ritiene necessario riaffermare il valore culturale e politico delle parole. Utilizzare il femminile quando si parla di sindache, assessore, direttrici, operatrici non è una concessione linguistica, ma un atto di precisione e di riconoscimento” fanno sapere dalla Cooperativa.

La Settimana del Femminile Sovraesteso non è una campagna simbolica, ma un invito alla consapevolezza: il linguaggio è uno spazio di responsabilità collettiva: “Nominare significa riconoscere. Attraverso momenti di confronto interno, comunicazioni pubbliche e azioni di sensibilizzazione rivolte alla rete territoriale Iskra intende ribadire che la giustizia sociale passa anche dalla cura delle parole. Riaffermare la presenza del femminile nel linguaggio pubblico è una scelta culturale. E ogni scelta culturale contribuisce a definire il futuro della comunità“.