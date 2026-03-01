Tragedia nella notte sull’A2 del Mediterraneo in direzione Sud nei pressi dello svincolo di Battipaglia.

Un 28enne di Eboli, Matteo Ginetti, è stato travolto da un’auto in transito e ha perso la vita.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il ragazzo, dopo aver urtato il guardrail con la sua auto, sia sceso dall’abitacolo probabilmente per controllare eventuali danni e in quel momento è stato investito da una Citroen che percorreva l’autostrada.

A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del VOPI. Toccherà agli agenti della Polizia Stradale ricostruire l’esatta dinamica di questo tragico incidente. Presenti per ripristinare la viabilità anche le squadre di Anas.