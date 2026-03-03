Un dizionario del cinema come il Mereghetti, decine di manga, una selezione dei Premi Nobel, Strega e Bancarella, il Carteggio di Galileo Galilei, i volumi del Talmud babilonese, decine di nuovissimi libri illustrati per bambini. Sono solo alcuni dei 920 volumi acquistati dal Comune di Polla tra la fine del 2025 e l’inizio di quest’anno.

Libri che sono arrivati qualche giorno fa per arricchire la Biblioteca Comunale “Prof. Vincenzo Curcio”. Un acquisto reso possibile da due finanziamenti, uno regionale e l’altro ministeriale, per 20mila euro.

Con i nuovi volumi sono state realizzate anche nuove sezioni rivolte a un pubblico più giovane e a interessi diversificati che riguardano i Premi come lo Strega, il Bancarella e il Nobel, la letteratura contemporanea, italiana e straniera, ma anche sezioni di fotografia, intelligenza artificiale e scienza.

Con i 920 libri, inoltre, sono state rimpolpate sezioni già esistenti come la narrativa per adulti e ragazzi, la storia, l’arte, il cinema, il teatro, la filosofia, la psicologia e la storia locale. Tra le novità anche i volumi illustrati per bambini da 3 a 6 anni e i cataloghi di fotografia. Dal 2023 con tre finanziamenti ricevuti sono stati acquistati oltre 1300 libri che hanno permesso che la Biblioteca oggi conti circa 10mila testi di cui oltre 8500 già catalogati. Da rilevare che negli ultimi tre anni sono aumentate le donazioni di libri in buono stato che la Biblioteca accoglie per la conservazione e per il prestito.

La Biblioteca, tuttavia, oggi non è solo un luogo di libri e prestito, ma anche di incontri, ritrovo, sia per le attività di aiuto al doposcuola sia perchè sede di riunioni, incontri associativi, momenti di socializzazione.

“Aver arricchito – dichiara il presidente del Consiglio comunale con delega alla Cultura Giovanni Corleto – il capitale librario della comunità di Polla, dotando la Biblioteca comunale di nuovi e numerosi volumi, rende significativa l’azione amministrativa condotta negli ultimi anni con passione ed entusiasmo. La nostra Biblioteca rappresenta un modello da seguire nell’ambito delle azioni da mettere in campo per valorizzare la lettura e la cultura in generale. Grazie anche alle attività sinergiche tra Amministrazione, associazioni e scuole, la Biblioteca comunale di Polla rappresenta oggi un hub culturale vivo e caratterizzante l’intera comunità“.