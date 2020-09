Percorre l’Italia in bici per raccogliere fondi contro il cancro. La benemerenza civica di Padula a Marco Vegliante

L’Amministrazione comunale di Padula ha deciso di conferire la benemerenza civica del Comune a Marco Vegliante, il giovane padulese ideatore della manifestazione di solidarietà “Cambia Marcia – Pedala contro il cancro” finalizzata a raccogliere fondi a favore della ricerca contro il cancro e divulgare l’importanza della prevenzione per una diagnosi precoce, in partnership con AIRC-Rete del Dono.

Marco, che ha vinto la sua personale battaglia contro il cancro, ha girato in bicicletta l’Italia partendo da Milano e arrivando dopo diversi km alla sua destinazione finale a pochi passi da casa, la Certosa di San Lorenzo.

Per l’Amministrazione guidata dal sindaco Paolo Imparato il progetto “Cambia Marcia” rappresenta, attraverso un viaggio in bicicletta, “una lunga pedalata dal Nord al Sud Italia, dalla Pianura Padana a Padula, luogo natale di Marco Vegliante, la storia del ritorno a casa di chi, dopo aver combattuto la sua battaglia contro il cancro, ha deciso di riprendersi indietro il tempo e le opportunità che la malattia ha provato a togliergli. Non si limita a essere una semplice raccolta fondi, ma vuole promuovere la ricerca e la prevenzione e vuole essere anche un messaggio di speranza, dedicato a tutte le persone che stanno lottando contro il cancro, affinché possano trovare, nel racconto di questo viaggio, la forza e la motivazione che li aiuti ad andare avanti nella loro personale battaglia“.

La pedalata di Marco ha suscitato notevole partecipazione da parte della comunità padulese e ha promosso i principi della tutela ambientale, della mobilità lenta, del turismo responsabile e della scoperta di buone pratiche da seguire nell’era del Covid-19. La benemerenza civica gli è stata dunque conferita all’unanimità vista “la promozione del territorio di Padula, veicolata tramite il viaggio di Marco Vegliante, che ha diffuso in tutta Italia il messaggio di accoglienza ed ospitalità della comunità padulese, contribuendo in maniera rilevante alla diffusione dell’immagine

delle bellezze artistiche, culturali e storiche di Padula e dello splendido paesaggio naturalistico nel quale è immersa“.

– Chiara Di Miele –

