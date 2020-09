Riparte in totale sicurezza la “Danza e Ginnastica Kodokan”. Tanti corsi per bambini a partire dai 3 anni

Riparte in totale sicurezza e con tutti i settori l’A.S.D. Danza e Ginnastica Kodokan, nel rispetto di tutte le regole anti Covid.

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Ginnastica Ritmica (sia agonistica che promozionale), Psicomotricità, Danza classica e moderna, Pilates e Posturale a partire dai 3 anni (con agevolazioni economiche).

Ad attendere gli iscritti solo istruttori qualificati: Tecnici Federali, diplomati o laureati. L’A.S.D. Danza e Ginnastica Kodokan è già operativa nella sede di Atena Lucana Scalo, aperta tutti i giorni, e apriranno a breve le sedi di Sala Consilina, Montesano, Villa d’Agri e Caselle in Pittari.

Per info e prenotazioni (necessarie sia per le lezioni prova che per i normali allenamenti) basta contattare il numero 347/0472920 oppure inviare una mail all’indirizzo danzaeginnasticakdk@libero.it.

“Vi aspettiamo e ringraziamo per la fiducia – afferma la titolare Rosaria Bruno -. Speranzosi in una ripresa generale in tutti i settori“.

– Paola Federico –