1500 km in bicicletta per la lotta contro il cancro.Marco Vegliante arriva a Padula dopo il suo lungo viaggio

Dopo aver pedalato per più di 1.500 km, attraversando ben sei regioni d’Italia, Marco Vegliante arriva nella Certosa di Padula, dove ci sono molte persone ad aspettarlo.

Il progetto si chiama “Cambia Marcia“, un viaggio su due ruote che trasmette, un messaggio di speranza dedicato a tutte quelle persone che lottano contro un tumore.

“Ti abbiamo seguito in questo tuo grande percorso – dichiara l’assessore alla cultura Filomena Chiappardo -. Marco, durante il suo viaggio, ha toccato un importante tema, quello del turismo sostenibile. Quanto visto seguendo ogni giorno Marco sui social, è diventato un messaggio di promozione territoriale, in molti video era presente anche la Certosa. In un periodo di emergenza sanitaria come quello che abbiamo vissuto è stato un messaggio fondamentale anche per riscoprire tutte le bellezze d’Italia“.

Marco, un ragazzo di 28 anni, ha vinto la sua battaglia contro il cancro e così ha deciso di pedalare da Milano a Padula per sensibilizzare le persone e per raccogliere fondi utili alla ricerca sui tumori.

“Purtroppo per un po’ di tempo ho dovuto fermarmi perché l’11 luglio 2019 mi è stato diagnosticato il tumore – afferma Marco Vegliante –, cinque giorni prima della partenza per un altro viaggio. Sono episodi spiacevoli ma che bisogna affrontare con coraggio e con una mentalità positiva e soprattutto piena di speranza, perché abbattersi in primis non serve e poi ti fa passare il tempo molto più lentamente. Io ho fatto circa tre mesi di terapie e, al momento, sembra che sia tutto nella norma ma sicuramente resterò sempre a stretto monitoraggio, con controlli ogni sei mesi“.

Presenti, tra gli altri, i volontari della Protezione Civile di Padula.

– Elena Francesca Comuniello –