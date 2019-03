Pascale si dimette dal Consiglio comunale di Polla. Il sindaco Giuliano: “Spero prevalga il buon senso”

Dopo l’inaspettato annuncio delle dimissioni dell’assessore all’Istruzione e alle Pari Opportunità del Comune di Polla, Teresa Pascale, sulla questione è intervenuto anche il primo cittadino Rocco Giuliano.

Pascale, eletta nelle ultime elezioni amministrative e al secondo mandato con l’attuale maggioranza, ha protocollato ieri pomeriggio al Comune una missiva con le sue dimissioni sia dalla Giunta che dal Consiglio comunale.

Come spiegato dall’assessore stesso nell’ultimo periodo erano emerse diverse incompatibilità ed era anche venuta meno l’unione del gruppo a causa di alcune intromissioni.

“Nessun commento al momento – queste le prime parole del sindaco Giuliano – Spero che prevalga come sempre in questi anni il buon senso e l’interesse generale. Non voglio entrare nel merito, sono cose che dobbiamo ancora affrontare“.

– Annamaria Lotierzo –