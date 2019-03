Elezioni regionali in Basilicata, si vota domani. Chiamate al voto circa 573mila persone

Domani, domenica 24 marzo, in Basilicata si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale e per l’elezione del nuovo Presidente di regione. Attesi al voto 291.938 donne e 282.032 uomini.

La legge elettorale, riformata recentemente, prevede alcune novità come i meccanismi della parità di genere con la doppia preferenza e l’abolizione del listino e del voto disgiunto. Cambiano anche il numero di seggi che saranno 7 per Matera (erano 6) e 13 per Potenza (erano 14).

Quattro i candidati presidente: Carlo Trerotola, sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da 7 liste, Vito Bardi, coalizione di centrodestra con 5 liste, Antonio Mattia, Movimento 5 Stelle, Valerio Tramutoli, singola lista “Basilicata possibile”.

Per esprimere il proprio voto, l’elettore dovrà presentarsi al seggio con il documento e la tessera elettorale.

Le urne saranno aperte dalle ore 7 alle 23.

– Claudia Monaco –