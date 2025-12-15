In queste ore a Pignola stanno circolando messaggi relativi a presunte raccolte di denaro in favore della famiglia di Giulio Nappi, l’uomo che ha tragicamente perso la vita giovedì scorso in un incidente stradale in località Pantano, in seguito al quale ha purtroppo smesso di vivere anche il figlio di 10 anni.

Il sindaco di Pignola Antonio De Luca ha chiarito in modo netto e definitivo che “non esiste alcuna raccolta fondi autorizzata dalla famiglia, né iniziative di questo tipo sono state condivise o concordate con i familiari“.

“In un momento di dolore così profondo e lacerante ogni forma di iniziativa deve essere improntata al massimo rispetto, evitando gesti non concordati che rischiano di generare ulteriore sofferenza – ha dichiarato il primo cittadino – Invito pertanto tutti i cittadini a non diffondere ulteriormente messaggi, appelli o comunicazioni nelle chat private o sui social e a fermare immediatamente la circolazione di informazioni false e non ufficiali. La comunità di Pignola sta vivendo un lutto che ci accomuna tutti. Il modo più autentico e dignitoso per stare vicino alla famiglia è il silenzio, la discrezione e il rispetto assoluto della loro volontà“.