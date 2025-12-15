Dramma a Viggiano. Uomo di Montesano trovato senza vita sotto un cumulo di terra dietro un autocarro
Dramma a Viggiano dove un 67enne di Montesano oggi è stato trovato senza vita sotto un cumulo di terra dietro il cassone di un autocarro ribaltabile che la trasportava.
Sul posto i Carabinieri della locale Compagnia, il personale della Medicina del Lavoro di Potenza, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.
Le cause del decesso sono da accertare così come l’esatta dinamica dell’accaduto.
La Procura di Potenza, informata dai militari dell’Arma, ha assunto la direzione delle indagini disponendo i primi accertamenti preliminari sul posto e sulla salma dello sventurato.