Drammatico epilogo a Pignola. Muore in ospedale anche il bambino coinvolto nell’incidente a Pantano
Tragico epilogo a Pignola che conta un’altra vittima rimasta coinvolta nello scontro avvenuto in località Pantano nel pomeriggio di giovedì.
Dopo due giorni di ricovero in agonia al “San Carlo” di Potenza anche Francesco Nappi, il bambino di 10 anni, ha perso la vita.
Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto. Il padre, Giulio Nappi, aveva perso la vita sul colpo.
Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità di Pignola che, affranta, si è stretta ai familiari dello stimato gommista e del suo piccolo rimasti vittime di un fatale destino.
