Ladri in azione nella scuola di Buccino. Rubati quattro computer nella notte
Ladri in azione a Buccino ai danni del locale Istituto Scolastico Comprensivo.
Gli ignoti nella notte sono riusciti ad entrare nella struttura scolastica ed hanno rubato 4 PC di cui uno rotto. Il valore del bottino ammonta a circa 3000 euro.
Amara scoperta questa mattina per il personale dell’Istituto e per la Dirigente scolastica.
Sul posto i Carabinieri della locale Stazione che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per trovare qualche traccia che possa condurli all’identità della banda che ha messo a segno il colpo.