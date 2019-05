Ospedale di Polla, donna incinta operata d’urgenza per distacco di placenta. Salvata insieme al bambino

A distanza di un mese da un intervento che ha salvato la vita ad una madre e al suo neonato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, questa mattina un nuovo caso di distacco di placenta ha testato ancora una volta la bravura e la tempestività dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia diretta dal dottor Francesco de Laurentiis.

Una 39enne gravida di Polla di origini colombiane, infatti, è giunta in ospedale in estrema difficoltà dovuta al distacco della placenta (così come era successo il mese scorso all’altra mamma salvata), ma rapidamente e con estrema professionalità l’équipe del dottor de Laurentiis ha sottoposto la donna ad un delicato intervento d’urgenza, salvando sia lei che il piccolo venuto alla luce.

Il bambino gode di buone condizioni di salute e non è stato necessario il suo trasferimento presso il Centro per nati prematuri. Anche la madre sta fortunatamente bene dopo la brutta avventura.

“Approfitto di questo episodio – dichiara il dottor de Laurentiis – per lanciare un grido di allarme che questa volta riguarda il nostro reparto di Pediatria. Sono rimasti soltanto due pediatri e stanno facendo di tutto per garantire il servizio, ma è necessario coprire turni di 24 ore. Siamo in condizioni disperate ed è per questo che mi rivolgo alla politica, affinchè si svegli e ponga rimedio a questa problematica“.

– Chiara Di Miele –

Leggi anche:

1/5/2019 – Ospedale di Polla. Donna incinta giunge in condizioni disperate dopo emorragia, salvata insieme al bambino