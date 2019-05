Il 31 maggio al Magic Hotel di Atena Lucana un gustoso appuntamento con Bufalando

Si terrà venerdì 31 maggio un appuntamento speciale, presso il ristorante Magic Hotel di Atena Lucana, con l’evento enogastronomico Bufalando.

Una cena di degustazione che metterà insieme il nuovo format dedicato al benessere psicofisico Alimenta, nato dall’incontro degli chef con il dottore Vincenzo Pessolano, e il noto evento dedicato al mondo della Bufala.

L’Antipasto è ispirato al piatto “Pizza al contrario” di una stella della nostra regione, lo chef Rosanna Marziale. Il Magic propone questa pizza con la mozzarella di bufala del caseificio Barlotti di Paestum. Gli ingredienti della pizza non li troverete sopra, ma al contrario come base di partenza per un piatto interessante e accattivante. Alla pizza al contrario è stato abbinato una bollicina della Cantina Firriato il Saint Germain. Bollicina di Catarrato e Grillo che grazie alla sua bollicina vibrante e gioios, vi faranno apprezzare ancor di più il simpatico antipasto.

A seguire come primo gli chef propongono una simpatica trofia che sarà servita su stracciatella di bufala e abbinata a foglie di spinaci e crumble di culatello di Brienza. A questo primo piatto è stato abbinato un rosato l’Aliè della cantina Frescobaldi. Rosato che nasce dall’incontro del Vermentino e del Syrah, colore tenue ed elegante, dal finale minerale, per un primo piatto che sposa cremosità, vegetale e sapidità.

Per concludere il percorso è stato proposto un piatto succulente lo stracotto di Bufalo accompagnato da cipolla caramellata e vellutata di patata. A questo secondo di grande struttura è stato abbinato un Aglianico della cantina di Venosa Il Verbo. Un rosso con un bouquet interessante, dato dalla sua vinosità e dal delicato speziato, all’assaggio risulta essere un vino da tannino fine ed armonioso.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni è possibile telefonare allo 0975/71292 oppure scrivere una mail all’indirizzo info@magichotel.it o visitare il sito www.magichotel.it.

– Annamaria Lotierzo –