Si abbassa i pantaloni e mostra i genitali alle studentesse alla fermata del bus a Salerno. Arrestato

Si spoglia alla fermata dell’autobus in via Vinciprova a Salerno e mostra i genitali alle studentesse. E’ finito in manette per questo motivo un 55enne accusato di atti osceni.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno sono giunti sul posto dopo l’allarme lanciato da alcune persone molestate dall’atteggiamento dell’uomo, un clochard noto alle Forze dell’Ordine.

Questo, infatti, dopo essersi abbassato i pantaloni ha mostrato i genitali ad alcune studentesse, tra cui anche delle minorenni.

Accortosi dell’arrivo dei militari, però, il 55enne ha cercato di fuggire, ma è stato prontamente fermato e coperto.

– Chiara Di Miele –