Sono ore di dolore dopo il drammatico incidente in moto che ieri sera ha strappato alla vita il giovane Pasquale Morello sulla Provinciale 11 che collega Silla di Sassano e Trinità di Sala Consilina, nota come Provinciale del Corticato.

Il 31enne di Sala Consilina viaggiava in sella alla sua Agusta quando, per cause da accertare, ne ha improvvisamente perso il controllo venendo sbalzato sull’asfalto.

Nell’impatto con la moto è rimasta coinvolta anche un’auto che in quel momento si trovava in transito sul Ponte Cappuccini dove purtroppo il centauro ha perso la vita sul colpo. A nulla sono valsi gli sforzi profusi dai sanitari del 118 per tentare di salvarlo. A fare luce sulla dinamica i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina impegnati per diverse ore nei rilievi sul posto.

Pasquale faceva l’autotrasportatore e aveva la passione per le moto, come testimoniano le diverse foto pubblicate sui suoi profili social.

La notizia della sua prematura scomparsa ha sconvolto i tanti amici dai quali era quotidianamente circondato, che lo ricordano per il carattere gioviale e disponibile. In tanti sono accorsi anche sul luogo della tragedia, attoniti per un evento doloroso e inaspettato.

Lascia i genitori e la sorella oltre alle numerose persone che gli volevano bene e che in queste ore hanno affidato proprio ai social network diversi messaggi di cordoglio in memoria di una giovane vita spezzata troppo presto a causa dell’ennesima tragedia sulla strada.

La salma di Morello resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria all’obitorio dell’ospedale di Polla.