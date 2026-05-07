Tragico incidente in moto sulla Provinciale tra Silla di Sassano e Trinità. Perde la vita un giovane centauro
Tragico incidente in moto questa sera sulla Provinciale tra Silla di Sassano e Trinità di Sala Consilina.
Per cause da accertare Pasquale Morello, 31enne di Sala Consilina, in sella alla sua moto ha perso il controllo cadendo sull’asfalto sul Ponte Cappuccini. Nella caduta la moto avrebbe urtato un’auto di passaggio.
Troppo violento l’impatto al suolo che non gli ha lasciato scampo.
Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per i rilievi del caso e i sanitari del 118 i cui tentativi di soccorso sono stati vani.
La Provinciale 11 è rimasta chiusa diverse ore per consentire la ricostruzione della dinamica e la pulizia del manto strada da parte della Arechi Multiservice ESA Paciello.