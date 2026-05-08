Nei giorni scorsi gli agenti di Polizia hanno arrestato un cittadino straniero responsabile di una violenta aggressione ad un giovane nel centro di Potenza.

Determinante è stato il tempestivo intervento di un agente in servizio nei pressi del luogo dei fatti che, accortosi dell’episodio, è intervenuto immediatamente riuscendo a interrompere la violenza e ad allertare le pattuglie impegnate nel controllo del territorio. L’aggressore si è dato inizialmente alla fuga, ma è stato successivamente rintracciato e fermato.

La vittima è stata colpita ripetutamente, anche con il cellulare che gli era stato sottratto. L’aggressore arrestato, già noto alle forze di polizia, risultava inoltre destinatario di un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (DACUR) emesso dal Questore di Potenza e più volte violato.

All’esito dell’udienza l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura del divieto di dimora nel comune di Potenza. Permane nei suoi confronti la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Potenza, gli agenti della Squadra Volante hanno controllato uno straniero privo di documenti. Accompagnato presso gli uffici della Questura per l’identificazione, è risultato presente sul territorio nazionale in posizione irregolare.

A seguito degli accertamenti svolti dall’Ufficio Immigrazione l’uomo è stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici e destinatario di un provvedimento di espulsione. Dopo le verifiche sanitarie presso l’ospedale “San Carlo” di Potenza è stato trasferito al C.P.R.