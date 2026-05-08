Continuano a Salerno le attività di controllo del territorio cittadino da parte del Nucleo Operativo della Polizia Municipale per contrastare il fenomeno delle persone che rovistano nei rifiuti alla ricerca di materiali da rivendere.

Nel corso dell’ultima operazione ieri sera tre persone sono state identificate, mentre altre, alla vista delle pattuglie, hanno abbandonato la merce e si sono allontanate.

Negli zaini e nei carrelli recuperati sono stati trovati RAEE (computer, fili, caricabatterie, piccoli apparecchi elettrici), bigiotteria, scarpe, tessili in buono stato e altri oggetti potenzialmente rivendibili sul mercato dell’usato.