Ore di angoscia a Lauria. Restano gravi le condizioni della 28enne ferita nel crollo del PalAlberti

Restano ancora gravissime le condizioni della 28enne di Lauria rimasta gravemente ferita venerdì sera dopo il crollo del soffitto della palestra colpita dalla tromba d’aria.

La giovane è in coma all’ospedale “San Carlo” di Potenza. In un primo momento era stata portata all’ospedale di Lagonegro poi in gravissime condizioni nel capoluogo lucano dove è stata sottoposta a un delicato intervento.

I medici hanno provato ad alleggerire gli effetti dell‘emorragia cerebrale provocata dai detriti che l’hanno colpita con violenza. La 28enne si trovava in palestra e si stava allenando sul tapis roulant. Con lei c’era un’amica rimasta lievemente ferita e trasportata a Lagonegro.

Sono ore di angoscia per la sua famiglia e per tutta la comunità lauriota che si è stretta attorno alla giovane e ai familiari sperando in un miglioramento.

La giovane da pochi mesi ha iniziato, dopo gli studi, ad esercitare la sua professione di psicologa a Lauria mentre stava continuando il percorso a Torre Annunziata in una scuola di specializzazione in psicoterapia gestaltica integrata.

Nella giornata di ieri, al “San Carlo” anche la visita del governatore lucano Vito Bardi che si è intrattenuto con i familiari dando il pieno supporto della Regione. A Potenza sono ricoverati anche altri tre feriti, non gravi.

Tra loro anche il figlio dell’ex governatore Marcello Pittella che ha riportato una frattura cranica ma con un quadro generale comunque rassicurante.

Intanto proprio il governatore Bardi ha anche sentito il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Angelo Borrelli, per fare il punto della situazione.

Nell’ambito del Centro Operativo Comunale con il sindaco Angelo Lamboglia, i Vigili del Fuoco, il Prefetto, la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine si è discusso della messa in sicurezza dell’area coinvolta.

Al momento si sta lavorando per stimare gli interventi da realizzare.

– Claudio Buono –

Articolo correlato:

14/12/2019 – Crollo al “PalAlberti” di Lauria. Grave una 28enne, tra i feriti anche il figlio di Marcello Pittella