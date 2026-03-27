Ordigno bellico in un cantiere edile ad Eboli. Riunione in Prefettura per le operazioni di bonifica
Si è tenuta questa mattina in Prefettura a Salerno una riunione di coordinamento finalizzata a pianificare le attività connesse alla bonifica di un secondo ordigno bellico ritrovato ieri nel comune di Eboli in un cantiere edile, a distanza di pochi chilometri da quello ritrovato nelle scorse settimane.
All’incontro hanno preso parte il sindaco del comune di Eboli, accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale, i rappresentanti dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, del 21° Reggimento Genio Guastatori, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, dell’Anas, di RFI e dell’ENEL.
Nel corso della riunione il personale del 21° Reggimento Genio Guastatori ha illustrato le caratteristiche dell’ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale, della tipologia bomba d’aereo di nazionalità americana di 100 libbre e le procedure delle operazioni di bonifica, che per entrambi gli ordigni potrebbero avvenire nella stessa giornata.
Il comune di Eboli effettuerà il censimento della popolazione da evacuare, la mappatura dei sottoservizi e curerà l’informazione alla popolazione prima, durante e dopo l’evento.
Sull’area di rinvenimento dell’ordigno, messa immediatamente in sicurezza, sarà assicurata la vigilanza dinamica a cura dell’Arma dei Carabinieri, coadiuvata da pattuglie della Polizia Municipale di Eboli.
Al momento, tenuto conto delle misure di sicurezza adottate dal personale del 21° Reggimento Genio Guastatori, non sarà interrotta la circolazione della rete autostradale limitrofa. La Prefettura continuerà a coordinare le attività connesse alla bonifica degli ordigni che saranno approfondite in occasione di ulteriori incontri nei prossimi giorni.