Ladri in un supermercato a Capaccio Scalo, uno dei due aveva rubato champagne anche in un’altra attività
Nuovo furto ai danni di un supermercato.
Ad essere presa di mira è stata un’attività commerciale di Capaccio Scalo, appartenente al gruppo che l’altra sera ha subito un furto di bottiglie di champagne Moët nella sede di Vallo della Lucania.
Nelle immagini si vede la stessa persona che, questa volta, con l’aiuto di un complice sottrae generi alimentari dallo scaffale nascondendoli sotto gli indumenti.
“Oggi questo delinquente ha rubato anche a Capaccio Scalo” questo è il commento alle immagini delle telecamere diffuse dai proprietari sulla propria pagina Facebook.