Farmacia 3.0: perchè la pancia parla delle tue emozioni – a cura del dott. Alberto Di Muria
“Quando sono nervosa, mi si chiude lo stomaco.”
Anna, 38 anni, vive periodi di forte ansia lavorativa. Ogni volta che aumenta la pressione compaiono crampi e gonfiore.
L’intestino è collegato al cervello attraverso l’asse intestino-cervello. Neurotrasmettitori come la serotonina sono prodotti in larga parte a livello intestinale. Lo stress modifica motilità, secrezioni e composizione del microbiota.
Nel caso di Anna abbiamo lavorato su:
- probiotici specifici per l’equilibrio dell’asse intestino-cervello
- magnesio per modulare la risposta allo stress
- melissa e passiflora per favorire rilassamento serale
- adattogeni come ashwagandha
Riducendo lo stress sistemico anche i sintomi intestinali si sono attenuati. Quando la pancia reagisce alle emozioni, non è “tutto nella testa”. È fisiologia.
Se senti che il tuo intestino cambia con il tuo umore, vieni a parlarne in farmacia.