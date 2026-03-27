“Quando sono nervosa, mi si chiude lo stomaco.”

Anna, 38 anni, vive periodi di forte ansia lavorativa. Ogni volta che aumenta la pressione compaiono crampi e gonfiore.

L’intestino è collegato al cervello attraverso l’asse intestino-cervello. Neurotrasmettitori come la serotonina sono prodotti in larga parte a livello intestinale. Lo stress modifica motilità, secrezioni e composizione del microbiota.

Nel caso di Anna abbiamo lavorato su:

probiotici specifici per l’equilibrio dell’asse intestino-cervello

per l’equilibrio dell’asse intestino-cervello magnesio per modulare la risposta allo stress

per modulare la risposta allo stress melissa e passiflora per favorire rilassamento serale

per favorire rilassamento serale adattogeni come ashwagandha

Riducendo lo stress sistemico anche i sintomi intestinali si sono attenuati. Quando la pancia reagisce alle emozioni, non è “tutto nella testa”. È fisiologia.

Se senti che il tuo intestino cambia con il tuo umore, vieni a parlarne in farmacia.