Tragico epilogo a Ogliastro Cilento per l’uomo rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Cicerale.

Si tratta del 45enne Cosimo Palmigiano, che nella giornata dell’8 agosto, mentre stava svolgendo le sue mansioni in un’azienda a Cicerale, è rimasto gravemente ustionato.

Da subito si era reso necessario per lui l’intervento dei soccorritori che lo avevano condotto d’urgenza al “Cardarelli” di Napoli dove era stato ricoverato in condizioni critiche. Nei giorni scorsi era stato lanciato anche un appello ai donatori perché aveva bisogno di trasfusioni di sangue per le cure.

Oggi il triste risvolto: troppo gravi le ferite riportate, tanto che dopo giorni di agonia ha esalato il suo ultimo respiro.

Affranta la comunità cilentana per la drammatica scomparsa del cittadino che lascia un vuoto incolmabile nel cuore della compagna Rita, della figlia Elvira di 5 anni e in quello di tutti coloro che gli volevano bene.

Articolo correlato:

08/08/2025 – Incidente sul lavoro a Cicerale. Gravemente ustionato un operaio di Ogliastro Cilento