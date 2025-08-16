Ruba due borse sul lungomare a Salerno ma viene scoperto dai Carabinieri. Marocchino in carcere
Durante i controlli intensificati in occasione del Ferragosto, ieri, i Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno eseguito anche un arresto in flagranza di reato.
A finire in manette è stato un 28enne marocchino, accusato di furto aggravato.
Il giovane, infatti, avrebbe rubato due borse sul lungomare Trieste, ma è stato tempestivamente fermato grazie alla presenza della Stazione Mobile dei Carabinieri.
La refurtiva è stata così recuperata e restituita ai proprietari, mentre il ladro è stato condotto in carcere a Fuorni.