Con una pianificazione attenta e l’impiego efficace delle risorse, il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza continua ad intensificare l’attività di controllo grazie alla capillare presenza delle Compagnie e delle Stazioni Carabinieri presenti sul territorio.

In occasione del Ferragosto, nelle giornate del 14 e del 15, i Carabinieri delle Compagnie dipendenti, con la collaborazione di alcuni reparti di specialità, hanno effettuato mirati servizi straordinari di controllo tesi a contrastare ogni tipo di reato, con particolare riferimento alle violazioni in materia di stupefacenti, contrasto alla guida sotto effetto di sostanze alcoliche e violazioni alla circolazione stradale.

E’ stata quindi ulteriormente rafforzata la vigilanza sulle strade comunali e statali e nei luoghi di aggregazione, compresi i principali esercizi pubblici.

A conclusione delle attività, i militari dell’Arma hanno denunciato 7 persone di cui 4 per guida in stato di ebbrezza, una per evasione, una per porto abusivo di strumenti atti ad offendere, una nell’ambito di controlli in materia di lavoro e sicurezza oltre ad aver segnalato 13 persone alla Prefettura di Potenza per uso personale di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono stati controllati 281 veicoli, identificate 373 persone, sequestrati 6 grammi di hashish, 4 di marijuana e una pianta di cannabis, ritirate 3 patenti di guida, 2 documenti di circolazione, sequestrate 2 autovetture per la successiva confisca, elevati 31 verbali per contravvenzioni al Codice della Strada per più di 6000 euro, sottoposti a controllo decine di persone gravate da misure restrittive, di sicurezza e socialmente pericolose, esercizi pubblici e aziende, specie quelle attive con lavoratori stagionali.

Per i denunciati si ricorda che vige la presunzione di non colpevolezza e che gli accertamenti investigativi sono stati sviluppati nella fase delle indagini preliminari in attesa di passare al vaglio giurisdizionale durante il processo, in contraddittorio con la difesa.