Un grave incidente sul lavoro si è registrato oggi verso l’ora di pranzo a Cicerale.

Qui un 45enne di Ogliastro Cilento, operaio addetto alle pulizie di una ditta che si occupa di verniciatura industriale, è rimasto gravemente ferito mentre svolgeva le sue mansioni. Sembrerebbe, infatti, che stesse pulendo un forno quando è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme rimanendo ustionato.

Immediato l’allarme dei colleghi che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 a bordo dell’eliambulanza per condurlo al Centro Grandi Ustionati di Napoli dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agropoli per le indagini del caso.