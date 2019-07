Offerte speciali per il Ferragosto a “L’Araba Fenice Hotel & Resort” di Altavilla Silentina

Ferragosto è da sempre il momento più amato dell’estate. Per questo “L’Araba Fenice Hotel & Resort” di Altavilla Silentina ha pensato a pacchetti e offerte per vivere una vacanza tra relax, gusto e divertimento.

Una cena a bordo piscina in una notte di mezza estate, alle porte del Ferragosto, a lume di candela, avvolti da giardini maestosi e dalle luminarie suggestive della sera, in una location nelle vicinanze della magnifica Paestum, allietati dalla musica di sottofondo per accompagnare la mente in un viaggio di emozioni pure. Menù di 4 portate selezionate dallo Chef (acqua e vini inclusi) al costo di 45 euro a persona adulta.

Il Pranzo di Ferragosto, invece, prevede un Menù di 4 portate della tradizione selezionate dallo Chef (acqua e vini inclusi) al costo di 40 euro a persona adulta.

Il pacchetto “1 Pernottamento del 15/08 e Cena ‘Notte Di Mezza Estate’ del 15/08” comprende: pernottamento e prima colazione continentale, upgrade gratuito in camera Deluxe/Junior Suite, Menù di 4 portate selezionate dallo Chef per l’evento del 15/08 con acqua e vini inclusi, utilizzo della piscina esterna con solarium (previa disponibilità), utilizzo dei campi di calcio a 5 e tennis (previa disponibilità), 1 percorso benessere in omaggio (Spa Kit escluso), 1 Gift Voucher del valore di 15 euro da consumare per i trattamenti SPA, parcheggio recintato al costo di 120 euro a persona adulta.

Il pacchetto “Pernottamento del 14 o 15/08 con Pranzo di Ferragosto” comprende: pernottamento e prima colazione continentale, upgrade gratuito in Camera Deluxe/Junior Suite (previa disponibilità), Menù di 4 portate della tradizione selezionate dallo Chef il 15/08 con acqua e vini inclusi, utilizzo della piscina esterna con solarium (previa disponibilità), utilizzo dei campi di calcio a 5 e tennis (previa disponibilità), 1 percorso benessere in omaggio (Spa Kit escluso), 1 Gift Voucher del valore di 15 euro da consumare per i trattamenti SPA, parcheggio recintato al costo di 115 euro a persona adulta.

Il pacchetto “Pernottamento del 15/08, Pranzo di Ferragosto e Cena ‘Notte Di Mezza Estate’ del 15/08″ comprende: pernottamento e prima colazione continentale, upgrade gratuito in Camera Deluxe/Junior Suite (previa disponibilità), Menù di 4 portate selezionate dallo Chef per il pranzo e la cena del 15/08 e con acqua e vini inclusi, utilizzo della piscina esterna con solarium (previa disponibilità), utilizzo dei campi di calcio a 5 e tennis (previa disponibilità), 1 Percorso Benessere in omaggio (Spa Kit escluso), 1 Gift Voucher del valore di 15 euro da consumare per i trattamenti SPA, parcheggio recintato al costo di 155 euro a persona adulta.

Il pacchetto “2 pernottamenti (del 14/08 e del 15/08) con Pranzo di Ferragosto” comprende: 2 pernottamenti e prima colazione continentale, upgrade gratuito in camera Deluxe/Junior Suite (previa disponibilità), Menù di 4 portate della tradizione selezionate dallo Chef per il pranzo del 15/08 con acqua e vini inclusi, utilizzo della piscina esterna con solarium (previa disponibilità), utilizzo dei campi di calcio a 5 e tennis (previa disponibilità), 1 percorso benessere in omaggio (Spa Kit escluso), 1 Gift Voucher del valore di 15 euro da consumare per i trattamenti SPA, parcheggio recintato al costo di 185 euro a persona adulta.

Il pacchetto “2 Pernottamenti del 14/08 con Pranzo di Ferragosto e Cena ‘Notte Di Mezza Estate’ del 14/08″ comprende: 2 pernottamenti e prima colazione continentale, upgrade gratuito in camera Deluxe/Junior Suite (previa disponibilità), Menù di 4 portate selezionate dallo Chef per il pranzo e la cena del 15/08 con acqua e vini inclusi, utilizzo della piscina esterna con solarium (previa disponibilità), utilizzo dei campi di calcio a 5 e tennis (previa disponibilità), 1 percorso benessere in omaggio (Spa Kit escluso), 1 Gift Voucher del valore di 15 euro da consumare per i trattamenti SPA, parcheggio recintato al costo di 225 euro a persona adulta.

Per maggiori informazioni e prenotazioni telefonare allo 0828/1992328 – Whatsapp/Telegram al 393/8191040 – mail all’indirizzo reception@arabafenicespa.c om.

– Chiara Di Miele –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –